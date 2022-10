Schaatsbond strikt Rintje Ritsma voor teamonderdelen

Bij de afgelopen Winterspelen in Peking was veel te doen om de massastart en de ploegachtervolging. Bondscoach Jan Coopmans kreeg de boel niet op de rit en opnieuw bleek dat veel schaatsers de onderdelen in aanloop naar de Spelen niet serieus genoeg hadden genomen. Zijn aflopende contract werd na de Spelen in Peking niet verlengd .

Chef de mission Carl Verheijen schetste in Peking grofweg twee scenario’s voor de teamonderdelen. In het kort: of serieus nemen, zoals in 2014, of vol inzetten op de individuele nummers. ,,Ik vraag me af of je alle pijlen moet richten op die achtervolging. In ons systeem van succesvolle commerciële ploegen is het de vraag of dat werkt. Al denk ik niet dat we door de aanwijsplekken die we daar nu voor hebben ingericht individuele medailles hebben gemist”, zei hij begin dit jaar.