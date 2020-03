Schaatscoach Poltavets stopt in Rusland en wil baan in Nederland

De bankzitter Tijd voor ‘de Bra­ma-ta­pes in Zeist’

12:41 Solidariteit in het voetbal houdt doorgaans op bij de voordeur. Dinsdag kwam er een videoboodschap van alle aanvoerders uit de eredivisie naar buiten met als titel ‘nu klappen wij voor jullie’. Heel even denk je dan dat er zowaar zoiets van eensgezindheid is ontstaan. Een paar uur later vergaderden de bazen van al die captains en was het vooral weer ‘ikke-ikke-ikke’.