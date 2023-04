Schaatsen op Olympische Spelen in 2026 in tijdelijke schaatsbaan in Milaan

Milaan zal tijdens de Olympische Winterspelen van 2026 de gastheer zijn voor het langebaanschaatsen. Twee maanden terug was nog onduidelijk waar het schaatsen zou worden gehouden, maar de knoop is nu doorgehakt.

Na zorgvuldige analyses heeft de raad van bestuur van de Milano Cortina 2026 Foundation besloten om het schaatstoernooi te huisvesten in het Rho Fiera-complex in Milaan, waar een tijdelijke ijsbaan zal worden neergelegd. Eerst was Baselga aangewezen als wedstrijdlocatie voor de langebaanschaatsers. Het IOC besloot vanwege de hoge kosten naar een alternatief te zoeken.

Het Milanese voorstel, volledig gefinancierd met privékapitaal, heeft een groot logistiek voordeel. Atleten, officials en personeel kunnen in Milaan gehuisvest worden. Dit scheelt in de kosten, zowel voor het onderkomen als voor het vervoer. Daarnaast kan de schaatsliefhebber ook makkelijker naar wedstrijden bij andere wintersporten in dezelfde stad, dat eveneens meer inkomsten kan genereren. De tijdelijke ijsbaan is een duurzame en innovatieve formule, waarmee Italië een voorbeeld kan zijn voor de volgende edities van de Spelen.

70 miljoen euro voor overdekte baan in Baselga

Waar de stad Milaan de thuisbasis wordt van de Winterspelen en voor de sneeuwsporten nu eenmaal moet worden uitgeweken naar een skioord (Cortina d’Ampezzo), werd het schaatsen in eerste instantie toegewezen aan een plek waar al een baan met de vereiste afmetingen lag. Het had ook Collalbo kunnen zijn, maar dat ligt nog verder verwijderd van Milaan dan de dik 200 kilometer die je vanaf de Dom van Milaan naar Baselga moet afleggen.

Over één detail was nog niet nagedacht: de kosten. Er zou minimaal 50, maar volgens sommige schattingen zelfs 70 miljoen euro nodig zijn om het aan weersomstandigheden onderhevige buitenijs te transformeren tot een moderne indoorpiste waar de condities voor alle rijders gelijk zijn. Het organisatiecomité van de Spelen, de regio Trentino, de nationale overheid, het IOC: niemand gaf thuis. Uiteindelijk is nu dus besloten om in Milaan een tijdelijke overdekte schaatsbaan aan te leggen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.