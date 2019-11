Schaatser Geerdinck uit Hengelo grijpt naast eindzege Eindhoven Trofee

Stijn Jansen wint Boven­bergloop in Markelo

21:15 MARKELO – De Bovenbergloop is gewonnen door Enschedeër Stijn Jansen. De atleet van TION legde het ruim 10 kilometer lange parcours af in 37.37 en was daarmee zijn clubgenoot Dave Pauelsen ruim twintig tellen te snel af (37.59).