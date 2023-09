Schaatsers bereiden zich onder Italiaanse zon voor op nieuw seizoen: ‘Ze worden de zomer zat, hier begint de winter’

Podcast HeraKlets ‘Dan ga je de Eredivisie in en haal je iemand van Eindhoven, maar hij is wel dé revelatie bij Heracles’

Heracles Almelo won zaterdagavond met 3-1 van Excelsior in de Eredivisie. Het was de tweede thuiswedstrijd op rij en de tweede zege op rij. Blije gezichten dus in Almelo. In een nieuwe aflevering van de podcast HeraKlets blikken clubwatcher Ralph Blijlevens en host Frank Bussink terug op de zege van de Almeloërs.