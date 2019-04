Schaatsers en shorttrackers kruisen de degens in Icederby

Met een ronkende persconferentie werden vanmiddag in Almere de plannen uit de doeken gedaan voor de eerste ‘Icederby’, een lang verwachte wedstrijd tussen langebaanschaatsers en shorttrackers. Thialf krijgt in 2020 de primeur, na een uitgebreide test- en kwalificatieperiode komende zomer.

Door Rik Spekenbrink



Niet Zandvoort of Assen, maar Heerenveen krijgt de eerste ‘Dutch Grand Prix’. Zo gaat de allereerste Icederby-wedstrijd tussen schaatsers en shorttrackers van 20 tot en met 22 maart 2020 namelijk heten. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar dit is wat Icederby-directeur Frank Kolsteeg vanmiddag al kon melden.

• Icederby gaat lijken op ‘keirin’, de discipline uit het baanwielrennen, maar dan zonder derny. Er worden drie afstanden gereden, mogelijk over 3, 5 en 7 rondes, maar dat kan nog veranderen. In een uitgebreide testperiode, op het ijs van Thialf, worden allerlei zaken gemeten, onderzocht en besloten. Van 6 tot 8 september vindt vervolgens een demonstratiewedstrijd en kwalificatiewedstrijd plaats.

• Er wordt een baan aangelegd van 220 meter. Er wordt gestart zoals bij de massastart. Er is een open entry: behalve schaatsers en shorttrackers mogen bijvoorbeeld ook ijshockeyers en skeeleraars zich proberen te kwalificeren.

• Acht schaatsers waren in Almere als ‘ambassadeurs’ van Icederby aanwezig. Het gaat om langebaanschaatsers Jorien ter Mors, Michel Mulder, Bart Swings en Jutta Leerdam en shorttrackers Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Elise Christie en Arianna Fontana. Verder werd toegezegd dat ‘alle grote namen uit het schaatsen aan de start zullen staan.’

• Er is in de daadwerkelijke Icederby plaats voor zestig schaatsers. Iedere dag wordt één afstand verreden: 4 heats, 4 halve finales en 4 finales.

• Koreaanse sponsoren zorgen voor 2 miljoen dollar, omgerekend 1,78 miljoen euro, prijzengeld: 1 miljoen per sekse. Dat wordt verdeeld over de afstanden (3 keer 250 duizend dollar) en 250 duizend dollar voor het eindklassement. Iedere deelnemer verdient geld, ook de verliezers van de heats.

• Icederby moet ‘rustig aan worden opgebouwd in het schaatsmekka van de wereld.’ Maar de hoop is dat in de toekomst op meer plaatsen in de wereld ‘Grands Prix’ worden georganiseerd. In Gangneung, de Zuid-Koreaanse olympische gastheer, zouden al plannen zijn voor een Icederby.

• Onderdeel van Icederby zou, zeker in de toekomst, moeten worden dat het mogelijk is op de sport te wedden. Zoals bij het onder gokkers populaire keirin. Maar, verzekerde Kolsteeg, Icedery hoeft niet te worden gefinancierd uit gokopbrengsten.

• Op welke schaatsen wordt gereden is nog onduidelijk. In de testperiode wordt door de deelnemers bekeken of de klapschaats (uit het langebaanschaatsen) of de ‘gewone’ vaste schaats (uit het shorttrack) het snelst is.

• De veiligheidsregels van de ISU worden nageleefd, als het gaat om snijvaste pakken, boarding en helmen.