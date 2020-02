Schaatsers uren vast op vliegveld Calgary

De schaatsers zaten zo'n twee uur aan boord van het vliegtuig te wachten, tot ze te horen kregen dat ze er weer uit moesten. Volgens Douwe de Vries, schaatser van Jumbo-Visma, had de piloot geen zin om over te werken. ,,Was gewoon een dikke bende omdat een piloot niet twintig minuten wilde overwerken (wat hij wel mocht). En als je dan zes uur geen info, geen eten of drinken hebt gehad, dan ben je er wel een beetje klaar mee", aldus De Vries, die op Twitter zijn beklag deed.



De schaatsers moesten vervolgens weer anderhalf uur in de aankomsthal in Calgary wachten tot hun spullen terug kwamen. Maandag gaan ze alsnog naar de Amerikaanse stad Salt Lake City, waar donderdag de WK afstanden beginnen. Team Jumbo-Visma regelde volgens de NOS zelfs voor de zekerheid een privéjet om onder anderen Patrick Roest, Kjeld Nuis en De Vries naar Salt Lake City te vliegen. Sven Kramer had dat al voor zichzelf geregeld.