Schaatsster Joy Beune uit Borne doet maar alsof er niets aan de hand is

Rustige duurritjes op de fiets, met hier een daar 'een intervalletje'. De eerste trainingen van Joy Beune staan in het teken van opbouw en langzaamaan het ritme weer opvoeren. De dagen is ze bij haar ouders in Borne, waar haar vader de langebaanschaatsster al een ochtend meefietste. Van groepstrainingen is, als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, nog lang geen sprake. "Een uurtje alleen fietsen vind ik prima, maar als ik een pittige trainingsrit van drie uur moet maken, dan doe ik dat toch liever samen met Antoinette en Carlijn", zegt Beune over haar ploeggenoten De Jong en Achtereekte, met wie ze 'thuis' in Heerenveen dan de fiets pakt.