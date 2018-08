Schaatsster Peters uit Hengelo: 'Trainingen als rode draad van de zomer'

wintersportserieDe zomer is de tijd van zon en vakantie, maar wat doen wintersporters in deze periode? We vragen het een aantal Twentse ervaringsdeskundigen in een serie. Vandaag: marathonschaatsster Anneke Peters (26) uit Hengelo.

Quote Al die trainingen zijn in de avonduren, omdat ik overdag werk Anneke Peters 80 rondjes op het kunstijs of 200 kilometer op natuurijs. Kun je je daar nu al iets bij voorstellen?

,,Als ik eerlijk ben niet. We hadden onlangs een ploegdag met het ons team en toen ging het wel over de planning en het boeken van de accommodatie op de Weissensee. Op dat momentdenk je er wel even aan, maar tijdens mijn trainingen ben ik niet met het winterseizoen bezig. Dat schaatsen komt straks wel weer.''

Hoe ziet een gemiddelde week er rond deze periode uit?

,,Ik werk deze zomer wat langer door (Peters werkt bij een bouwonderneming, red.), zodat ik in de winter wat meer dagen heb om vrij te nemen voor de wedstrijden op natuurijs. Door de week heb ik een vrij vast programmaatje. Op maandag heb ik looptraining, samen met de dames van RTC Oost van Johan Freriksen op de Holterberg. Dinsdag twee uur losfietsen, woensdag op de fiets met de RTC-vrouwen de Holterberg op, donderdag is rustdag, vrijdag skeeleren op de baan in Hengelo, zaterdag sportschool en zondag een duurrit op de fiets. Al die trainingen zijn in de avonduren, omdat ik overdag werk. Het is de rode draad van de zomer.''

Voel je je in de zomer wel een wintersporter?

,,Nee. Ik ga twee uur fietsen omdat ik het leuk vind. Ik weet dat ik af en toe langer moet fietsen, tot zelfs vier uur, maar dat vind ik steeds moeilijker om te doen. In mijn beginjaren als marathonschaatsster zat ik driemaal in de week drie uur op de fiets, maar dat lukt me nu niet meer. Als ik nu langer dan twee uur ga fietsen, is dat duurwerk voor het schaatsen.''

Quote Meer trainings­uren maken zit er voor mij niet meer in Anneke Peters

Je gaat tussentijds niet het zomerijs op?

,,Nee. Ik ga nu niet heen en weer naar Heerenveen voor een uurtje schaatsen. Dan ga ik liever 's avonds fietsen. Als ergens in september de ijsbanen weer open gaan komt het schaatsen wel weer.''