Schaatssters prolongeren na soap rond Femke Kok wereldtitel op teamsprint

Slechts brons voor mannenDe Nederlandse schaatssters hebben op de teamsprint hun wereldtitel geprolongeerd. Dione Voskamp, Jutta Leerdam en Femke Kok kwamen in het Vikingskipet in Hamar tot een tijd van 1.27,42. Daarmee waren ze sneller dan de schaatssters uit Polen (1.29,09). Bij de mannen moesten Thomas Krol, Kai Verbij en Merijn Scheperkamp genoegen nemen met brons.

Het is de derde keer dat er wordt gestreden om de wereldtitel op de teamsprint. Het deelnemersveld op het niet-olympische onderdeel hield niet over. Bij de vrouwen stonden er slechts drie ploegen aan de start, bij de mannen vijf. Dat had ook te maken met de afwezigheid van Rusland, dat vanwege de inval in Oekraïne net als Belarus niet welkom is.

Over de deelname van Kok, achter Leerdam tweede in het individuele sprinttoernooi, was in aanloop heel veel te doen. Schaatsbondscoach Jan Coopmans besloot haar in eerste instantie buiten de selectie te houden, maar kwam gisteren op die beslissing terug.

Kok vertelde donderdag bij de NOS dat ze niet begreep dat ze niet mee mocht doen. ,,Daar schrok ik wel een beetje van. Ik voel me heel erg gepasseerd. De bondscoach gaf een aantal redenen en was het niet met me eens. Ik ben het hele jaar de snelste en word niet opgesteld”, uitte ze haar onbegrip.

Coopmans veranderde daarna toch van gedachten. Tot opluchting van Kok, die wel een vervelend gevoel overhield aan de gang van zaken. ,,De manier waarop dit is gegaan, bevalt me niet. Het is ook gemeen tegenover de meiden die nu afvallen.” Het voornaamste slachtoffer was Isabelle van Elst, die de bondscoach ervan beschuldigde het schaatsen en de sporters zwaar te beschadigen.

Noorwegen en Polen blijven mannen voor

De mannen konden geen derde titel op de teamsprint veroveren. Krol en Verbij, de nummer één en twee van het WK sprint, kwamen tot een tijd van 1.20,81. Daarmee werden ze slechts derde. De titel ging naar Noorwegen, dat met Björn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke en Havard Lorentzen in 1.20,01 in de derde rit Polen voorbleef. De Poolse schaatsers waren met 1.20,80 één honderdste sneller dan Nederland.

De Nederlandse ploeg had pas op het laatste moment een startbewijs gekregen voor de teamsprint bij de mannen. De Nederlandse sprinters hadden zich bij de wereldbekerwedstrijden niet geplaatst voor dit onderdeel, maar konden door een afmelding van een ander land alsnog meedoen aan het toernooi.

Irene Schouten rijdt in de slotrit tegen Antoinette de Jong.