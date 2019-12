Schaatssters tweede op ploegachtervolging

Rusland, de winnaar vorige maand in Polen met Nederland ook als tweede, pakte op ruime afstand (4,1) brons. Olympisch en wereldkampioen Japan trad met een B-team aan en werd achtste. Ivanie Blondin pakte haar derde gouden medaille in Nur-Sultan. De 29-jarige Canadese zegevierde eerder verrassend op de 5000 meter en 1500 meter.



Wüst verbaasde zich in Kazachstan nog wel over het wedstrijdschema. De vijfvoudig olympisch kampioene sprak van een ongelukkige combinatie met de 1500 meter en de ploegachtervolging op dezelfde dag. Volgens Wüst is een combinatie van de 1000 meter en de teamsprint op dezelfde dag minder zwaar voor de schaatsers, waardoor de 1500 meter dan zonder een andere race op de dag kan worden afgewerkt.