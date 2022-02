Schaatstitels op natuurijs voor Jordy Harink en stuntende Luna Jonkers

Oekraïense tennisster Dajana Jastremska (21) vlucht naar Frankrijk

De Oekraïense tennisster Dajana Jastremska is te midden van de Russische invasie haar geboorteland ontvlucht en is veilig in Frankrijk gearriveerd. Dat laat de 21-jarige tennisster zaterdag in een bericht op sociale media weten.

1:54