Schachmann bezorgt Quick-Step nieuwe zege in Catalonië

Schachmann en Rubio waren al vroeg in de rit, die vanwege sneeuwval was ingekort van 194 naar 117 kilometer, uit het peloton ontsnapt. De voorsprong van het tweetal liep niet verder op dan drieënhalve minuut. Toch wisten de vluchters vooruit te blijven.

Een dag eerder won Niki Terpstra namens Quick-Step de E3 Harelbeke. Schachmann bezorgde zijn team al de negentiende overwinning dit wielerseizoen.

De Spanjaard Alejandro Valverde blijft leider in het algemeen klassement in de Ronde van Catalonië. Zondag is de slotetappe.