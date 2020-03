Schachmann schrijft Parijs-Nice op zijn naam, Quintana wint laatste rit

Nairo Quintana heeft de laatste rit van de ietwat vreemde editie van Parijs-Nice gewonnen. De Colombiaan kwam solo aan in de rit van Nice naar Valdeblore La Colmiane. De Duitser Maximilian Schachmann stond ook na de laatste rit bovenaan in het klassement en schrijft de Franse rittenkoers, dat ondanks het coronavirus gewoon door ging, op zijn naam.

De rit van 166,5 kilometer tussen Nice en Valdeblore La Colmiane van vandaag was de laatste rit van Parijs-Nice. De organisatie van de Franse rittenkoers bevestigde vrijdagochtend namelijk dat de slotrit in Nice zondag niet zal doorgaan. De laatste rit, tevens de koninginnerit werd dus een prooi voor Quintana. De Colombiaan van Team Arkéa Samsic ging in de slotfase van de laatste beklimming vol in de aanval. Hij rekende koploper Thomas De Gendt circa 3 kilometer voor het einde in en kwam solo aan.

Schachmann hield na de zevende etappe achttien seconden over op Tiesj Benoot, die op 46 seconden van Quintana als tweede over de streep kwam. Achter Benoot werden Thibaut Pinot, Sergio Higuita en Vincenzo Nibali respectievelijk derde, vierde en vijfde. Schachmann kwam twee seconden daarna als zesde over de streep. Hij hield meer dan voldoende seconden over op de Belg Benoot. Higuita maakte het podium van Parijs-Nice compleet. Hij werd derde op 59 seconden.

Volledig scherm Nairo Quintana. © AFP

Coronavirus

Eerder op de dag werd bekend dat wereldkampioen Mads Pedersen niet aan de start van de zevende etappe verscheen. ,,De beslissing is genomen in overleg met het team”, legde Pedersen uit. ,,Mijn land heeft gevraagd zo snel mogelijk terug te keren en ik respecteer dat besluit. Ik vind het jammer om mijn teamgenoten te moeten achterlaten, maar ik geloof dat we in deze situatie de overheden moeten respecteren. Ik hoop dat we de mensen door te koersen de afgelopen dagen nog een beetje verstrooiing hebben kunnen bieden.”