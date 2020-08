Schachmann twijfelt aan Tourstart na ongeluk: ‘Breuk zal nog niet genezen zijn’

De Duitse kampioen was zaterdag in de Ronde van Lombardije op een auto gebotst, die plotseling op het parcours was gereden. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Er wordt nog beslist of Schachmann een operatie moet ondergaan.



,,We moeten afwachten hoe het gaat met de pijn. Kan ik zonder beperkingen sturen en kan ik door een put in de weg rijden zonder het uit te schreeuwen of heb ik enorme pijn als ik naar een bidon wil grijpen”, keek Schachmann vooruit.