Schachmann wint vijfde etappe Ronde van Catalonië, Kelderman hard ten val

Analyse Enschedese raad over FC Twente: voetbal doorslik­ken, of stikken

5:55 ENSCHEDE - En weer moet de gemeente Enschede FC Twente te hulp schieten. Dit keer door een schuld van 5 miljoen euro kwijt te schelden. Bovendien wordt 9 miljoen van de totale schuld achtergesteld: hierover hoeft geen rente en aflossing te worden betaald. Dit scheelt de club bijna een miljoen per jaar. Voor de gemeenteraad zal dit voorstel voelen als een voetbal in de keel: slikken of stikken.