Schade houdt Russell aan de kant in VT2, Williams woest

,,Ik heb nog niet met George kunnen spreken, maar het ziet ernaar uit dat hij er goed aan toe is. De auto is er een stuk slechter vanaf gekomen‘’, aldus de teambaas kort na het ongeval tegenover de BBC. ,,Je hebt op tv kunnen zien dat de hele onderkant van de wagen er gewoon uit is. De schade die wij nu hebben is groot en bepaald niet wenselijk in de huidige situatie.‘’



,,Het circuit moet ervoor zorgen dat de putdeksels goed zijn vastgeschroefd. Dit is onacceptabel. De aangerichte schade kan ervoor zorgen dat we geen deel kunnen nemen aan de tweede vrije training, al hebben we wel nog een tweede chassis bij ons.‘’



En inderdaad, na de schade uitvoerig bestudeerd te hebben kwam de bevestiging van Williams: vervanging van het chassis is nodig. De Brit kan daardoor niet in actie komen tijdens de tweede vrije training om 15.00 uur.