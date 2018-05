Schalk in Nederlandse belangstelling, EL-finalist heeft oogje op Balotelli

Asamoah weg bij Juve

Kwadwo Asamoah vertrekt na zes seizoenen bij Juventus. De Ghanees laat via Twitter weten dat hij zijn aflopende contract niet zal verlengen. De 29-jarige Asamoah maakte in 2012 de overstap van Udinese naar Juventus en veroverde vervolgens zes keer op rij de landstitel met zijn club uit Turijn. Het is nog niet bekend waar Asamoah zijn loopbaan gaat vervolgen.

This's it, a clarification of my future @juventusfc .#juventus #Asamoah #statement

Schalk staat voor terugkeer in Nederland

Alex Schalk staat volgens The Scottish Sun voor een terugkeer in Nederland. De voormalig speler van onder meer NAC Breda zou in de belangstelling staan van FC Groningen. De 25-jarige Schalk maakte in 2021 de overstap van Go Ahead Eagles naar Ross County. Daar won hij in 2016 de Schotse League Cup.