Scheidsrechter Björn Kuipers blijft in de race voor WK-finale

MOSKOU - De Oldenzaalse scheidsrechter Björn Kuipers is nog steeds volop in de race om de WK-finale te mogen fluiten. De FIFA stuurde deze maandag een aantal arbiters naar huis, maar Kuipers is één van de twaalf leidsmannen die in Rusland blijft. De halve finales worden deze week gespeeld, de finale aanstaande zondag.

De wereldvoetbalbond maakt nog bekend wie de halve finale Engeland - Kroatië gaat fluiten. Frankrijk - België staat aankomende dinsdag onder leiding van de Uruguayaanse scheidsrechter Andrés Cunha.

Mocht de 45-jarige Kuipers tijdens de halve finales niet in actie komen, is de kans des te groter dat de Twentenaar in aanmerking komt voor de eindstrijd. Ook de troostfinale van aankomende zaterdag is nog een optie. Maar op zijn vierde en laatste WK zal de Oldenzaler voor niks minder dan de finale gaan.

Eerste Nederlander

Kuipers was eerder de scheidsrechter bij de wedstrijden Uruguay - Egypte, Brazilië - Costa Rica (poulefase), Spanje - Rusland (achtste finale) en Zweden - Engeland (kwartfinale). Omdat de voorgaande wedstrijd van de Engelsen ook door de Oldenzaler werd gefloten, is het niet aannemelijk dat hij The Three Lions twee keer op rij onder zijn hoede krijgt. Mocht Björn Kuipers de aanstelling voor de finale binnenslepen, is hij de eerste Nederlander die de mondiale eindstrijd fluit.