Scheidsrechter Dieperink uit Borculo direct getest bij eredivisiedebuut

Sfeerboycot harde kern Heracles: ‘Wij doen even niets meer’

19:58 ALMELO –Als het aan Tifosi BiancoNero ligt, is er de komende tijd even geen sfeer en gezang meer in het Polman Stadion. De harde kern van Heracles houdt een sfeerboycot, na onvrede over het veiligheidsbeleid van de Almelose club.