Scheidsrechter uit Borculo floot experimentwedstrijd: 'Hopelijk leidt het tot meer begrip'

BORCULO - De wedstrijd van de toekomst, zo werd het experiment van de KNVB ook wel genoemd. Afgelopen zaterdag floot scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo een duel tussen de Suriprofs en Fortuna Sittard, waarbij vijf nieuwe elementen werden toegevoegd aan de wedstrijd. Dieperink is positief. „Mensen zien nu hoe moeilijk het is om een wedstrijd in goede banen te leiden."

Middels een camera op zijn hoofd konden mensen vanuit de woonkamer de wedstrijd, die gespeeld werd in het stadion van eredivisionist Excelsior, beleven door de ogen van de arbiter. „Dat was heel bijzonder", blikt Dieperink terug. „Het is leuk om terug te zien hoe je een wedstrijd beleefd hebt." De KNVB werkt al langere tijd met microfoons. Die gesprekken worden na elke speelronde in Zeist besproken met de scheidsrechters.

Respect

Dieperink heeft veel positieve reacties mogen ontvangen naar aanleiding van zijn optreden van zaterdag. „Mensen geven aan dat het begrip voor de scheidsrechters toeneemt en dat ze eindelijk een beeld krijgen van hoe moeilijk het is om een wedstrijd in goede banen te leiden." De Borculoër ziet het dan ook als een mooie ervaring en hoopt op meer respect in de toekomst. „De videoarbitrage is al een mooie toevoeging en ook dit is een goede ontwikkeling. Het draagt bij aan een de eerlijkheid van het spel."

Voor Dieperink waren er weinig rustmomenten afgelopen zaterdag. Variaties op de spelregels openen nieuwe perspectieven die het spel moeten versnellen. De intrap in plaats van de ingooi, een shoot-out bij een gelijke stand, doorlopend wisselen, de self pass na een vrije trap en dertig minuten zuivere speeltijd.

Extra official

Conditioneel gezien worden de scheidsrechters dan ook flink op de proef gesteld. „Er moet wel bijgezegd worden dat er een extra official is voor de tijdwaarneming", vult Dieperink aan. „Die neemt de wissels en de tijd voor zijn rekening. In principe hoef ik me alleen met het spel bezig te houden. Maar het gaat zeker een tandje sneller. Ook voor ons."