Scheidsrechtersbaas over blunder bij Twentse derby: ‘Dit kan niet’

Samenvatting Hamilton wint bloedstol­lend bandenge­vecht van Verstappen in Barcelona

18:49 Een perfecte start leek voor Max Verstappen de voorbode op zijn tweede zege van het jaar. Maar via een uitgekiende tactiek was Lewis Hamilton hem in de Grand Prix van Spanje toch de baas. Mercedes was, zoals de Nederlander al een beetje vreesde, te snel. En zo werd het 3-1, in plaats van 2-2.