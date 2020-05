Scheldeprijs en Brabantse Pijl vinden in oktober plaats

Olav Mol over rol in F1-game: ‘Ik heb wel ergens een easter egg verstopt’

16:14 Zonder Formule 1-races moet Nederland ook Olav Mol nu even missen, maar het stemgeluid van de commentator komt spoedig toch de huiskamers binnen. Als eerste Nederlandse verslaggever is Mol te horen in de nieuwe Formule 1-game. ,,Dit past me héél goed.’’