Schoen mét trouwring onder auto van Andy Murray vandaan gestolen: ‘Ik sta er thuis nu slecht op’

Murray kocht bij een lokale winkel nieuwe schoenen. ,,Een ander merk en een ander model dan ik gewend ben, maar dat is niet het einde van de wereld.” Op de baan kwam de 34-jarige Brit, tweevoudig winnaar van Wimbledon, er achter dat hij nog iets miste. ,,Mijn fysio zei: waar is je trouwring? Die maak ik normaal gesproken altijd vast aan een van mijn schoenen, want ik kan niet spelen met een ring om. Mijn ring is dus ook gestolen. Als jullie deze oproep willen delen of iemand me kan vertellen waar de ring is, dan ben ik erg dankbaar.”