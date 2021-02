‘Schöne moet je nu niet meer aan beginnen’

Is het toeval dat Heracles drie keer won met 1-0, of zit er daar achter achter de revival? En is Danilo in zijn eentje het probleem van het gebrek aan scorend vermogen bij FC Twente, of is dat te makkelijk? Stof genoeg weer om over te praten na het weekend, waarin Heracles won bij Fortuna en FC Twente zich te weinig verweerde tegen PSV. .Maar er spelen nog meer zaken: Blijft Frank Wormuth bijvoorbeeld bij Heracles en waarom valt opeens de name van Schöne zo vaak bij FC Twente?