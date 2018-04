Schoofs loopt finale mis op Sardinië

volleybal Eurosped is een magneet voor volleybaltalent

14:39 VROOMSHOOP - Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens voorbij, maar bij Eurosped is de blik al gericht op volgend jaar. De Vroomshoopse eredivisionist heeft de selectie al nagenoeg rond. Het is het gevolg van een uitgekiend beleid.