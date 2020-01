Schoppende schaatser Hoolwerf disciplinair geschorst

,,Op beelden die wij hebben gekregen is te zien dat Willem de voet van Jordy Harink aantikt. Gelukkig leidde dit niet tot een valpartij, maar als team vinden we dit soort acties ontoelaatbaar. Het marathonschaatsen is een sport waarin we elkaar tot het uiterste dwingen, maar alleen met de benen. Als Team AB Vakwerk hebben we daarom ook besloten om Willem voor de wedstrijd in Heerenveen te schorsen en bieden we onze excuses aan”, laat de ploegleiding weten.