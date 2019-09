Schorsing Chromatsjeva ingekort tot een maand

Antwerp krijgt forse boete na tumult tegen AZ, Bolat flink geschorst

19:50 Royal Antwerp FC kent haar straf voor de ongeregeldheden in het Koning Boudewijn Stadion in het Europa League-duel tegen AZ. De UEFA legt The Great Old een boete op van 46.250 euro. Ook wordt keeper Sinan Bolat flink gestraft.