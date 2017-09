Schot fluit Napoli-Feyenoord, topper voor Kuipers

Kuipers krijgt topwedstrijd in Champions League

12:23 NYON - Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld om de topper tussen Borussia Dortmund en Real Madrid in de Champions League in goede banen te leiden. De leidsman uit Oldenzaal wordt dinsdagavond bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.