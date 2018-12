Schouten en Hekman krijgen berisping na verhitte woordenwisseling

De KNSB vindt dat de schaatsers met hun fysieke gedrag de regels hebben overtreden, omdat hun gedrag afbreuk doet aan de sport. Beiden kregen een berisping. Schouten en Hekman mogen op nieuwjaarsdag wel ‘gewoon’ meedoen aan de NK marathon in Groningen. ,,De KNSB is in contact getreden met beide betrokken teams om de onderlinge verhoudingen te verbeteren, dergelijk gedrag uit te bannen en voortaan binnen de regels een sportieve strijd te leveren’', meldde de bond.



Het incident in Thialf staat niet op zichzelf. De ploegen van Schouten en Hekman zijn elkaars grootste rivalen en botsten al vaker. In januari ging het mis bij de Open Nederlandse kampioenschappen op de Weissensee, waar Hekman in de sprint werd gehinderd door schaatsers uit het team van Schouten. Het leidde na de finish zelfs tot een handgemeen.



Douwe de Vries profiteerde zondag op de massastart van het gedrang in de laatste bocht, waarbij meer schaatsers in de voorste groep onderuit gingen. De 36-jarige routinier van Team Jumbo-Visma bleef uit de problemen en sprintte naar de Nederlandse titel.