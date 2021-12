Schouten klasse apart op 3000 meter, miniem verschil in strijd om felbegeerde derde plek

Schouten was in het lege Thialf veruit de snelste in 3.55,64. Omdat de 3.000 meter goed gewaardeerd wordt op de zogeheten schaatsmatrix, waren de tweede plek en derde plek van De Jong (3.57,54) en Achtereekte (3.59,20) ook reden voor vrolijke gezichten. De Jong is helemaal zeker van een startbewijs, Achtereekte zo goed als.



Dat betekent dat Achtereekte hoogstwaarschijnlijk haar olympische titel van Pyeongchang mag gaan verdedigen. Het verschil met Merel Conijn in de strijd om plek drie was slechts 0,01 seconde. Joy Beune eindigde als vijfde. Ireen Wüst kwam met een zevende plek tekort op deze afstand.