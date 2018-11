Schouten ook de sterkste in Groningen

Schouten was donderdag, toen ze net was teruggekeerd van de eerste wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro, ook al de snelste in de massasprint op het ijs in Breda. Dat herhaalde ze op vrijdag in Utrecht en gisteren was Schouten ook al de snelste op haar thuisbaan in Hoorn. In Groningen ontstond halverwege de wedstrijd een kopgroep van negentien rijdsters. Schouten maakte het in de sprint op overtuigende wijze af. ,,Ik voelde me nog vrij goed, ik moest alleen de juiste weg vinden om uit het groepje te komen’', zei ze na afloop.