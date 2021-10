Schouten ook oppermachtig bij eerste marathon in 600 dagen, winst Den Hertog bij mannen

Sjoerd den Hertog heeft zaterdagavond in Amsterdam de eerste schaatsmarathon van het seizoen op zijn naam geschreven. De 29-jarige rijder van de ploeg Royal A-ware bekroonde het teamwerk van zijn formatie door de massasprint te winnen.



Voor Den Hertog was het zijn eerste zege in het blauwe schaatspak. Vorig jaar maakte hij de overstap van de formatie Okay Fashion, maar kwam hij voor zijn nieuwe ploeg niet in actie. Vanwege de coronamaatregelen ging de afgelopen winter een streep door alle marathons. De wedstrijd op de Jaap Edenbaan was de eerste sinds een droogte van 600 dagen.