Schouten schrijft historie: eerste Nederlandse met goud op 5000 meter

Osaka ternauwer­nood naar kwartfina­les

5:08 De Japanse Naomi Osaka staat in de kwartfinales van de Australian Open. In de vierde ronde versloeg ze met grote moeite in drie sets de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte. Het duel in de Rod Laver Arena eindigde na 1 uur en 55 minuten spelen: 4-6 6-4 7-5.