'Schreeuw van Wimbledon' Mattek-Sands na acht maanden terug

Ruim acht maanden nadat ze huilend en schreeuwend per brancard het 'heilige' gras van Wimbledon verliet, heeft de Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands haar rentree gemaakt. De 32-jarige Mattek-Sands verloor weliswaar van de Française Alizé Cornet in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Miami (2-6 5-7), maar toch was het applaus na afloop vooral voor haar.