Schuilt er iets achter de leegloop bij Sunweb?

Door Daan Hakkenberg en Pim Bijl



Cijfers liegen niet. Alleen in 2009 boekte Sunweb, toen nog met Skil-Shimano op de borst, minder overwinningen dan afgelopen jaar. De negen overwinningen van dit seizoen zijn voor Sunweb-begrippen bijzonder karig. En geen van die zeges beklijfde.



Een oorzaak aanwijzen voor het magere jaar is niet zo moeilijk: de drie Nederlandse kopmannen van de ploeg stonden een groot deel van het seizoen langs de kant. Tom Dumoulin kwam door zijn knieblessure slechts tot 26 wedstrijddagen. Sam Oomen brak zijn heup en onderging een operatie aan zijn liesslagader. Van de drie reed Wilco Kelderman nog het meest, maar door een gebroken nekwervel en sleutelbeenbreuk vroeg in het seizoen kwam hij pas in de Vuelta - zevende - in de buurt van zijn beste vorm.