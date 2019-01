Schulting eenvoudig naar finale 1500 meter EK shorttrack

Dakar voorbij voor Gert Huzink uit Manderveen

9:33 MANDERVEEN/ PERU - Gert Huzink is met het Riwald Dakar Team gestrand in de vijfde etappe van de Dakar Rally in Peru. De truck (Renault) van de bestuurder uit Manderveen kon niet verder rijden nadat de motor het had begeven kort na de start van de etappe.