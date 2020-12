Schulting en Knegt winnen 1000 meter op Invitation Cup

Tien man Roma houden stand tegen Sassuolo

17:12 De wedstrijd tussen AS Roma en Sassuolo, respectievelijk vijfde en vierde in de Italiaanse voetbalcompetitie Serie A, is in een remise geëindigd (0-0). Thuisploeg Roma speelde 50 minuten met tien man vanwege een rode kaart. Beide ploegen zagen een doelpunt door de VAR afgekeurd.