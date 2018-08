Schulting geniet van smoothie, broers Griezmann blijven feesten

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Theo viert weer feest met broer Antoine

Waar Antoine Griezmann ook gaat of staat, zijn broertje Theo is erbij om hem te supporten. Gisteravond konden de broers voor de derde keer in vier maanden een mooie prijs de lucht in tillen. Na de Europa League (16 mei) en de wereldbeker (15 juli) werd gisteravond de UEFA Super Cup gewonnen.

Hockeysters vieren vakantie in Saint-Tropez

Caia van Maasakker, speelster van de Nederlandse hockeyvrouwen, geniet na het zo succesvol verlopen WK in Londen even van vakantie. Dat doet ze op Nikki Beach in Saint-Tropez, samen met de Engelse keepster Maddie Hinch, haar teamgenote bij haar club SCHC.

Zegers kan ook zingen

Afrodite Zegers (26) is momenteel onderweg naar Japan, maar voor vertrek zong de in Griekenland geboren zeilster nog even een liedje in haar woonplaats Scheveningen.

Schulting geniet in Turkije

Olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting (20) geniet tussen het trainen door even van een korte vakantie in Alanya, Turkije. Daar nam de goedlachse Groningse vandaag een wel heel gezonde smoothie.

Emre Mor dol op rugnummer 7

Emre Mor staat bekend om zijn eigenzinnigheid. De Turkse voetballer van Celta de Vigo heeft nu zelfs een eigen troon, met zijn favoriete rugnummer 7 achterop.

