Schulting kijkt uit naar EK: ‘Spanning maakt me echt niet kapot’

Door Lisette van der Geest



Een brede glimlach, een korte verontschuldiging, gevolgd door een ‘boks’. Suzanne Schulting (22) gaat deze dagen volgens protocol te werk, in een poging de kans op bacillen te verkleinen. Ongeacht aan wie de uitgestoken hand toebehoort, schudden doet ze hem niet. Of het nu de organisatoren zijn van het toernooi waar ze dit weekeinde wil toeslaan, of niet.



Hier in Debrecen, na Boedapest de tweede stad van Hongarije, staat een andere vrouw dan op de EK van twee jaar geleden. De Schulting van nu weet: winst levert soms meer op dan een gouden medaille of roem.