Schulting na goud op WK: ‘Ik ben zo blij, dit is echt niet normaal’

Entac naar halve finale Intercup

17:49 ENSCHEDE - Entac heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Intercup, de Europa league in het tafeltennis. De Enschede ploeg versloeg in eigen huis het Duitse TTV Zell met 4-1. Entac zorgde daarmee voor een primeur, want het kwam nooit verder dan de kwartfinales van de Intercup.