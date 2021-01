Schulting ongenaakbaar naar derde Europese titel op rij

Suzanne Schulting stelde zichzelf zondag nog meer een extra persoonlijk doel. Ze wilde, net als vorig jaar, Europees kampioen zijn vóór de superfinale. Ze slaagde in Gdansk met vlag en wimpel, door ook haar favoriete 1000 meter te winnen. Net als in 2019 en 2020 is Schulting met afstand de beste shorttracker van Europa.

Door Rik Spekenbrink



Zaterdag was Schulting al de beste op de 1500 en 500 meter. Ze won elke rit, van de heats tot de finale. De concurrentie bij het EK wist het eigenlijk vrijdagochtend voor de start al: zilver is hier het hoogst haalbare. Schulting domineert de sport, misschien nog wel meer dan ooit. ,,Ik wil gewoon winnen, winnen, winnen. Het is verslavend, het lekkerste gevoel dat er is”, zei ze zaterdag, toen ze de titel al kon ruiken.

Vanmiddag ging Schulting onverdroten verder. Ze hoefde de 1000 meter niet eens meer te winnen om zich van de derde Europese titel op rij te verzekeren. Maar het was uiteraard haar eer te na om bij haar favoriete afstand berekenend te werk te gaan. Voor de dertiende keer ging ze dit weekeinde als eerste over de finish. Een ‘clean sweep’ voor Schulting, net als vorig jaar. ,,Ik krijg steeds de vraag waarom ik nog zo blij ben als ik over de streep kom. Maar zo blij ben ik gewoon.”

Suzanne Schulting was zaterdag al de beste op de 1500 en 500 meter.

Schulting kan zich later vanmiddag sparen op de superfinale van 3 kilometer. Met als bijkomend voordeel dat ze daarna relatief uitgerust aan de relayfinale kan beginnen. Bij het teamonderdeel is Nederland de topfavoriet.

Selma Poutsma werd knap tweede op de 1000 meter, haar eerste individuele EK-medaille. Daarmee verzekert Poutsma zich ook van de superfinale, nadat ze de zaterdag op nul punten was gebleven. Xandra Velzeboer liep op de 1000 meter in de halve finale tegen een penalty aan. Daarmee slinken haar kansen op een podiumplek in het allroundklassement. In de superfinale kan ze echter nog veel goed maken. Zeker ook omdat Schulting zich niet bovenmatig hoeft in te spannen.

Selma Poutsma.