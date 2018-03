Schulting plaatst zich voor halve finale 1500 meter

WK ShorttrackSuzanne Schulting heeft zich bij de wereldkampioenschappen shorttrack geplaatst voor de halve finales op de 1500 meter. De olympisch kampioene op de kilometer eindigde in haar serie in Montreal als derde achter de Amerikaanse Maame Biney en de Française Tifany Huot Marchand. De nummers één tot en met drie kwalificeerden zich voor de halve eindstrijd.

Het was lang onzeker of Schulting aan de start zou verschijnen. De twintigjarige Friezin had de laatste dagen last van koorts. Vandaag bleek ze fit genoeg om mee te doen.

Ook Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof bereikten de volgende ronde. De 25-jarige Van Ruijven finishte in haar heat als tweede achter de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee. Van Kerkhof, tweede op de 500 meter bij de Spelen in Pyeongchang, had in haar heat genoeg aan de derde plaats.