Schulting sluit perfect WK af met uniek goud voor Nederland op relay

400 meter-sensatie Het eindschot van Femke Bol boezemt atletiekwe­reld angst in

6 maart Pas 21 jaar en nu al Europees kampioen op de 400 meter. Femke Bol raakte totaal niet in de war van haar favorietenrol en won in 50,63, opnieuw een nationaal indoorrecord. Het lijkt definitief het begin van een mooie carrière in de atletiek.