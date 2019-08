Schulting speldt rugnummer op in Ronde van de Achterhoek

Peter Schulting maakt zondag zijn rentree in het wielerpeloton. De Ronde van de Achterhoek is de eerste wedstrijd voor de inwoner van Hellendoorn en tevens dus zijn eerste in het shirt van de formatie VolkerWessels-Merckx.

Een slepende knieblessure, opgelopen in de afgelopen winter, hield Schulting (31) maanden aan de kant. Na zijn indrukwekkende zege in de Tacx Pro Classic eind 2018 werd er gespeculeerd over een overstap naar de profs, maar Schulting koos voor een clubploeg met het oog op zijn maatschappelijke toekomst. Schulting sloot vorig jaar het Nederlandse seizoen af met een zege in de Tacx Pro Classic in Zeeland, een koers waarin hij als continentalrenner van de ploeg Monkey Town profs uit WorldTour-teams en pro continentale ploegen vloerde na een finale waarin hij met zijn krachten smeet.

Profpeloton

Menig wielervolger vond dat het tijd was voor een profcontract voor de routinier. Maar het kwam er niet van. ,,Ik heb eerlijk gezegd geen enkele aanbieding gehad vanuit het profpeloton. Vervolgens heb ik er zelf achteraan gebeld en me aangeboden bij ploegen. Maar niemand zag het zitten. De gemene deler in de afwijzing was dat ik te oud was.”

Continentale niveau

Schulting koos destijds voor het ambitieuze clubteam VolkerWessels-Merckx van manager Dinand van den Berg en de ploegleiders Allard Engels en Rik Reinerink. De ploeg wil volgend jaar de overstap maken naar het continentale niveau en kan een ervaren kracht als Schulting goed gebruiken. Maar alle plannen konden meteeen de prullenbak in nadat duidelijk was dat Schulting niet in staat was om te koersen. De eerste teleurstelling van het seizoen was dat er streep ging door de Ster van Zwolle.

Podiumplek

Zijn volgende mikpunt - de Ronde van Overijssel begin mei - was evenmin haalbaar. Maar nu keert hij eind augustus toch terug op de fiets. „Ik had niet meer gedacht dat ik dit jaar nog een rugnummer zou opspelden. De laatste twee weken ben ik er bijna non-stop mee bezig geweest. Het wordt een mooie dag waar ik ontzettend veel van ga genieten. We gaan voor een podiumplek met de ploeg en ik hoop dat ik daar een steentje aan kan bijdragen.”