Schulting wacht met knopen doorhakken: ‘Er zit nog rek in, dus het kriebelt’

Al het hele seizoen laat Schulting zien in blakende vorm te zijn, fysiek en schaatsend, op de korte en de lange baan. Het toernooi tussen kerst en oud en nieuw bevestigde nog maar eens hoe veel ze aankan. ,,De tijden logen er niet om. Het verschil met Jutta Leerdam en vooral Jorien ter Mors was niet enorm. En er zit nog rek in, denk ik. Dus ja, dat kriebelt. Maar je moet ook gefocust blijven op je hoofddoel, en dat is echt gewoon shorttrack. Uiteindelijk zit ik in de shorttrack-selectie.”



Eerder al zei Schulting het best een interessante gedachte te vinden om te proberen op de Olympische Spelen in Peking, begin 2022, beide disciplines te combineren. Het zaadje is geplant, maar het idee ‘staat nog in de kinderschoenen’. ,,Jeroen en ik voeren er wel gesprekken over. Maar wij hadden één of anderhalve maand geleden ook niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Het past in het programma van de Spelen. Maar ja, wat is wijsheid? Ik zie het als een luxeprobleem. Het wordt interessant.”



Schulting kwam zaterdag probleemloos de voorrondes door op de 500, 1000 en 1500 meter. Ze ligt op koers om haar Nederlandse titel te prolongeren. Het daaraan verbonden EK-startbewijs heeft ze overigens al op zak, door goed te presteren bij de Invitation Cup, eind vorig jaar.