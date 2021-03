Schulting wint overtuigend goud op 1500 meter

Schulting behaalde in 2019 in Sofia voor het eerst de wereldtitel in het eindklassement. Dat hoopt de Friezin nu opnieuw te doen. Later op zaterdag komt Schulting in actie op de 500 meter, zondag volgen de 1000 meter en de superfinale over 3000 meter. Twee jaar geleden werd Schulting bij de WK in Sofia op de 1500 meter gediskwalificeerd. Ze won zowel de 1000 als 3000 meter en op de 500 meter pakte ze toen brons.