Schulting zet massastart niet uit haar hoofd na aanvaring: ‘Ik blijf zeker ambities houden’

De veelzijdige 23-jarige topper werd na een sterke WK-kwalificatie (tweede) tot haar grote ongenoegen zonder uitleg niet geselecteerd voor het olympische onderdeel bij de twee wereldbekers vorige maand in Heerenveen. Ze uitte haar onvrede over Coopmans en zei er tevens bij dat ze op de massastart sowieso niet van plan is om te gaan ‘knechten’ voor Irene Schouten, tweevoudig wereldkampioene op dit onderdeel.



In de aanloop naar haar debuut op de WK afstanden later deze week in Thialf wil Schulting het liever niet meer over haar aanvaring met Coopmans hebben. ,,Ik heb vorige maand een statement afgegeven dat ik het er niet mee eens ben. Ik heb toen gezegd wat ik wilde zeggen en daar kom ik verder niet meer op terug. Maar ik blijf zeker wel ambities houden op de massastart.”

Olympische Spelen 2022

Met shorttrackbondscoach Jeroen Otter heeft Schulting het voorlopige wedstrijdschema voor de Winterspelen van Peking 2022 al bekeken. ,,De massastart is op de laatste dag, dat zou dus perfect passen en de 1000 meter valt ook tussen de shorttrackraces in. Het zou dus allebei kunnen, maar ik heb dit seizoen eerst nog twee WK’s te rijden”, doelt Schulting ook op het WK shorttrack komende maand in Dordrecht. ,,Waarom zou ik dan nu al bezig zijn met de Winterspelen? First things first.”



Schulting was aan het begin van het seizoen helemaal niet bezig om zich te plaatsen voor de WK afstanden. Maar na een keurige derde plaats bij de NK sprint leverde de WK-kwalificatie eind december zomaar ineens twee WK-tickets op, voor de 500 en 1000 meter. Schulting, die vorige maand haar Europese shorttracktitel prolongeerde, wordt nu in Thialf als een gevaarlijke outsider gezien.

Volledig scherm Suzanne Schulting in actie op de 1000 meter tegen Letitia de Jong tijdens het WK-kwalificatietoernooi schaatsen in Thialf. © ANP

,,Ik ga in elk geval voor de podiumplekken. Het is wel lastig voor mij om in te schatten waar ik internationaal sta. Ik denk dat het allemaal heel dicht bij elkaar zit. Het kan daardoor zijn dat ik een WK-medaille pak, maar ik kan ook zomaar als zesde eindigen.”



Schulting reed bij de WK-kwalificatie in Thialf persoonlijke records op de 500 meter (37,71 seconden) en 1000 meter (1.13,97). Ze mikt bij de WK op nieuwe persoonlijke toptijden. ,,Dat zal ook afhangen van de omstandigheden”, wijst ze onder meer op de ijskwaliteit en de luchtdruk in het lege Thialf. ,,Ik heb in de afgelopen periode steeds pr’s gereden, dus wat dat betreft ben ik ook voor de WK redelijk optimistisch. Het gaat gewoon heel erg goed.”