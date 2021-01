Schulting ziet met Christie weer concurrente afhaken voor EK shorttrack

Isner kan niet zonder gezin en slaat Australian Open over

7:50 John Isner slaat de Australian Open over. De 35-jarige Amerikaan, nummer 25 van de wereld, heeft geen zin om zonder zijn gezin naar Melbourne te gaan. ,,Op dit punt in mijn carrière en in mijn leven wil ik met mijn familie de wereld over reizen. Maar wat Australië betreft gaat dat dit jaar niet lukken”, zei Isner na zijn nederlaag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Delray Beach tegen landgenoot Sebastian Korda (6-3 4-6 6-3).