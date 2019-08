Schurter voor vijfde keer op rij de beste op WK mountainbike, opgave Vader

Op een halve minuut van Schurter greep zijn landgenoot Mathias Flückiger het zilver. Brons was er voor Stéphane Tempier uit Frankrijk. Milan Vader was bij afwezigheid van Mathieu van der Poel de enige Nederlandse deelnemer. Hij behaalde onlangs een medaille op het EK en was in staat geacht om in de top tien te eindigen.



Mathieu van der Poel, dit seizoen goed voor wereldbekerzeges in Nove Mesto, Val di Sole en Lenzerheide en winnaar van de Europese titel in Brno, deed bewust niet mee op het WK. De 24-jarige Nederlander heeft dit jaar de voorkeur gegeven aan het WK wielrennen op de weg, op 29 september in Yorkshire.